Washington (AFP) Nach 30 Jahren Haft in den USA kommt der israelische Spion Jonathan Pollard Ende des Jahres frei. Pollards Anwälte teilten am Dienstag mit, dass die Haftstrafe ihres Mandanten am 21. November zur Bewährung ausgesetzt werde. Die Entscheidung der dreiköpfigen Bewährungskommission sei einstimmig gefallen. "Wir sind dankbar und erfreut, dass unser Mandant bald freikommt", erklärten die Anwälte.

