Kiew (AFP) In der Ostukraine sind Beobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) in den vergangenen Tagen mehrfach unter Beschuss geraten, so dass die OSZE nun Änderungen an ihren Einsätzen in dem Gebiet prüft. Ein OSZE-Beobachter sei durch gezielte Schüsse auf die Mission in Schirokine leicht verletzt worden und habe eine Gehirnerschütterung erlitten, teilte die Organisation am Dienstag mit. Infolge wiederholter Vorfälle in den vergangenen Tagen würde die OSZE nun ihre "Aktivitäten in bestimmten Teilen des Konfliktgebiets überprüfen".

