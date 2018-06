New York (AFP) Der LaGuardia-Flughafen in New York wird grundlegend umgebaut und modernisiert. "Wir wollen einen Airport mit internationalem Ruf für das nächste Jahrhundert, der dem Namen New York alle Ehre macht", sagte der New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo am Montag. Das Bauprojekt im Rahmen einer öffentlich-privaten Partnerschaften soll nach Angaben der Behörden vier Milliarden Dollar (3,6 Milliarden Euro) kosten und 8000 neue Arbeitsplätze schaffen.

