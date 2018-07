Washington (AFP) Mit Online gestellten Passagen aus dem Roman "Verstand und Gefühl" der britischen Schriftstellerin Jane Austen dringen Hacker nach Angaben von IT-Experten in die Computer ahnungsloser Internetnutzer ein. Mitarbeiter der US-Firma Cisco Security fanden auf mehreren Internetseiten Schadprogramme in den Zeilen des Klassikers aus dem 19. Jahrhundert versteckt. Die Hacker nutzen die Websites demnach als Ausgangspunkt für Cyberattacken. Passagen von Literaturklassikern seien eine "wirksame Verschleierungstechnik", heißt es in dem Bericht von Cisco.

