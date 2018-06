Washington (AFP) Mit einer Investition von fünf Milliarden Dollar (4,52 Milliarden Euro) will der US-Autobauer General Motors (GM) die Märkte in Schwellenländern erobern. Der Konzern teilte am Dienstag mit, eine neue Modellreihe der Marke Chevrolet zu entwickeln, die sich an Käufer in Ländern wie China, Brasilien und Indien richte. Dazu geht GM eine Kooperation mit dem chinesischen Unternehmen SAIC Motor ein.

