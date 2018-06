Paris (AFP) Im Alter von 86 Jahren ist der bekannte Holocaust-Überlebende Samuel Pisar gestorben. Der in Polen geborene US-Bürger, der als Anwalt und Schriftsteller bekannt wurde und den früheren US-Präsidenten John F. Kennedy beriet, starb am Montag in New York, wie der jüdische Dachverband in Frankreich, Crif, am Dienstag mitteilte.

