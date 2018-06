Washington (AFP) Mehrere Messer, eine Axt, eine Machete, ein Vorschlaghammer, Plastiktüten, Bleichmittel und Handschellen - diese Ausrüstung fand die Polizei im US-Bundesstaat West Virginia im Kofferraum eines Mannes, den eine Prostituierte offenbar in Notwehr erschoss. Die Behörden vermuten, dass die Frau nur knapp einem Serienmörder entgangen ist. Am Dienstag prüften die Ermittler Verbindungen zu ungelösten Mordfällen in einer Reihe von Bundesstaaten.

