New York (AFP) Der Erfinder moderner Schlagzeugstöcke, Vic Firth, ist tot. Wie die nach ihm benannte Firma am Montag in den USA mitteilte, starb er im Alter von 85 Jahren. Seine "grenzenlose Leidenschaft für die Musik beeinflusste alle seine Entscheidungen", hieß es in einer Erklärung. Wann und woran Firth starb, wurde zunächst nicht bekannt.

