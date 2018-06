Bamako (dpa) - In Anwesenheit von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen übernimmt die Bundeswehr heute das Kommando über die EU-Ausbildungsmission in Mali. 160 Bundeswehrsoldaten sind an der Mission beteiligt, insgesamt sind es 600 Soldaten aus 24 Ländern. Der Norden Malis in Westafrika war durch einen Putsch 2012 ins Chaos gestürzt. Islamisten und Tuareg-Rebellen hatten in der Region die Macht an sich gerissen. Seit einem Monat gilt ein Friedensabkommen zwischen den wichtigsten Rebellengruppen und der Regierung Malis.

