Stockholm (dpa) - Seltsamer Fund vor Schweden: Vor der Ostküste ist ein fremdes U-Boot am Meeresgrund entdeckt worden. Es soll mit kyrillischen Zeichen gekennzeichnet und etwa 20 Meter lang sein. Das berichten die Entdecker von der Wracksucherorganisation Ocean X-team auf ihrer Webseite. Äußere Schäden an dem U-Boot seien nicht zu sehen gewesen, heißt es. Alle Luken waren geschlossen, so dass befürchtet wird, dass die Mannschaft umgekommen ist. Erst im Herbst hatte ein unbekanntes U-Boot vor Stockholm für Aufregung gesorgt.

