Kabul (AFP) Die afghanische Regierung prüft Berichte, wonach Talibanchef Mullah Omar tot sein soll. Dies sagte ein Präsidentensprecher am Mittwoch in Kabul. Zuvor hatten Medien unter Berufung auf Regierungskreise berichtet, dass Omar seit zwei oder drei Jahren tot sei. Seit dem Sturz der Taliban 2001 durch eine von den USA angeführte Offensive wurde er nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen.

