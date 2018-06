Kabul (AFP) Talibanchef Mullah Omar ist nach Angaben des afghanischen Geheimdienstes tot. Er sei im April 2013 in einem Krankenhaus in der pakistanischen Stadt Karachi "unter mysteriösen Umständen" gestorben, sagte ein Sprecher der Nationalen Sicherheitsdirektion Afghanistans am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. Der einflussreiche Talibanchef war seit dem Sturz der Islamisten 2001 durch eine Offensive unter US-Führung nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen worden.

