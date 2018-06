Augsburg (AFP) In der Debatte über ein Einwanderungsgesetz sind CDU und CSU weiter uneins. CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer bekräftigte in der "Augsburger Allgemeinen" vom Mittwoch das Nein seiner Partei zu einem solchen Gesetz. Die Menschen hätten kein Verständnis dafür, "dass so viele Flüchtlinge kommen und die Politik gleichzeitig von mehr Zuwanderung spricht", sagte Scheuer der Zeitung. Ein Einwanderungsgesetz sei das falsche Thema zur falschen Zeit. Die CSU sehe auch keinerlei Bedarf, da es in Deutschland bereits ein gut funktionierendes System gebe.

