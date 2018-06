Berlin (AFP) Nicht nur junge Menschen haben Spaß an Computer- und Videospielen. Gut jeder zehnte der Generation 65 plus und jeder vierte im Alter von 50 bis 64 Jahren daddelt gern, wie der Digitalverband Bitkom am Mittwoch unter Berufung auf eine repräsentative Umfrage mitteilte. Die meisten Spieler gibt es - erwartungsgemäß - unter den Jüngeren. Von den 14- bis 29-Jährigen spielen 81 Prozent am Computer oder auf der Konsole. In der Altersgruppe von 30 bis 49 Jahren ist es immerhin noch gut jeder Zweite.

