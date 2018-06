Nürnberg (AFP) Gute Erwartungen an das eigene Einkommen halten die deutschen Verbraucher bei Laune. Die optimistischen Einkommensaussichten stützten im Juli das Konsumklima, wie das Marktforschungsunternehmen GfK am Mittwoch in Nürnberg mitteilte. Dagegen verdüsterten sich die Konjunkturaussichten deutlich. Die Anschaffungsneigung ging leicht zurück.

