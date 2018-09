München (AFP) Europas Straßentunnel haben beim aktuellen ADAC-Tunneltest so gut abgeschnitten wie nie zuvor: 14 von 20 getesteten Tunneln gaben die Experten die Note "sehr gut", die restlichen sechs schnitten mit "gut" ab, wie der Automobilclub am Mittwoch in München mitteilte. Sieger unter den getesteten Röhren in fünf europäischen Ländern wurde der deutsche Tunnel Berg Bock auf der Autobahn 71 bei Suhl. Den letzten Platz belegte der Schweizer Gotthard-Tunnel - allerdings immer noch mit einem guten Testergebnis.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.