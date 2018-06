München (AFP) Auf den Straßen von München werden auch weiterhin keine "Stolpersteine" an jüdische Holocaust-Opfer und andere Verfolgte des NS-Terrorregimes erinnern. Mit ihrer breiten Stimmenmehrheit bestätigten CSU und SPD am Mittwoch im Stadtrat der bayrischen Hauptstadt ein entsprechendes Verbot. Nach dem Willen der beiden größten Fraktionen sollen ausschließlich Erinnerungstafeln an Hauswänden oder Stelen vor ehemaligen Wohnungen an Ermordete und Verfolgte erinnern. Darüber hinaus soll ein zentrales Mahnmal mit den Namen aller NS-Opfer gebaut werden.

