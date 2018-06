Lwiw (AFP) Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko hat am Mittwoch ein Denkmal für den umstrittenen Metropoliten der Ukrainischen Griechisch-Katholischen Kirche und Erzbischof von Lemberg, Andrej Scheptyzkyj, eingeweiht. Die fünf Meter hohe Bronzestatue im Zentrum von Lemberg (Lwiw), der Hochburg der Ultranationalisten in der Westukraine, ehrt einen Mann, der im Zweiten Weltkrieg die Hitler-Wehrmacht als Befreierin von der sowjetischen Herrschaft unterstützte und sich für eine Division der Waffen-SS aus ukrainischen Freiwilligen aussprach. Allerdings weist die Jerusalemer Holocaust-Gedenkstätte Yad Vaschem darauf hin, dass Scheptyzkyj Dutzenden Juden Zuflucht in griechisch-katholischen Klöstern und in seiner Residenz bot.

