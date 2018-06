Berlin (AFP) Ob als Erwerbstätige, Internetnutzer oder Gasthörer an der Hochschule - Senioren sind heute in vielen Lebensbereichen deutlich aktiver als noch vor wenigen Jahren. So stieg der Anteil der Erwerbstätigen unter den 65- bis 69-Jährigen 2014 auf 14 Prozent - 2005 waren es noch sechs Prozent gewesen, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Berlin mitteilte. Zugleich nutzen 57 Prozent der Senioren einen Computer, und 42 Prozent der Gasthörer an deutschen Hochschulen waren im vergangenen Wintersemester mindestens 65 Jahre alt.

