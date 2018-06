Tunis (AFP) Einen Monat nach dem jüngsten islamistischen Anschlag in Tunesien hat Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) bei einem Besuch in dem nordafrikanischen Land weitere Hilfe im Kampf gegen Extremisten zugesagt. Die Gewalt habe "drastisch vor Augen geführt", vor welchen "enormen Herausforderungen" Tunesien stehe, sagte von der Leyen am Mittwoch vor Abgeordneten in der Hauptstadt Tunis. Sie rief zugleich dazu auf, den Demokratisierungsprozess weiter voranzutreiben.

