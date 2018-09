Tunis (AFP) Einen Monat nach dem jüngsten extremistischen Anschlag in Tunesien hat Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) bei einem Besuch in dem Land Hilfe für das Militär im Wert von 1,2 Millionen Euro zugesagt. Nach Angaben vom Mittwoch sollen unter anderem eine Barkasse und ein sogenanntes Schwimmdock, eine Art schwimmende Werft zur Instandhaltung von Schiffen, geliefert werden. Hinzu kommen demnach fünf Unimogs, 700 Doppelfernrohre und 3000 Helme. In den vergangenen Jahren hatte Deutschland bereits sechs Schnellboote und 300 Lastwagen geliefert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.