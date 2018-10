Berlin (AFP) Nach der Aufkündigung des Friedensprozesses mit den Kurden durch die Türkei und den türkischen Militärangriffen gegen Stellungen der Kurden im Nordirak sind auch in der Koalition Zweifel am weiteren Einsatz der Bundeswehr in der Türkei laut geworden. Der CSU-Verteidigungspolitiker Florian Hahn erklärte am Mittwoch in Berlin: "Angesichts der aktuellen Entwicklungen müssen wir diesen Einsatz grundsätzlich überdenken."

