Paris (AFP) Erstmals seit 2011 hat der französische Autobauer PSA Peugeot Citroën in der ersten Hälfte dieses Jahres wieder schwarze Zahlen geschrieben. Wie das Unternehmen am Mittwoch in Paris mitteilte, erzielte es in den ersten sechs Monaten einen Reingewinn in Höhe von 571 Millionen Euro. Im gleichen Zeitraum des Jahres 2014 hatte der Autobauer noch Verluste in Höhe von 114 Millionen Euro verzeichnet. Der Umsatz des Konzerns, der auch Zweiräder herstellt, stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 4,7 Prozent auf 28,9 Milliarden Euro. Davon entfielen 19,4 Milliarden auf die Autobranche.

