Darmstadt (SID) - Nach dem Transferärger um den portugiesischen Verteidiger Henrique Sereno hat Bundesliga-Aufsteiger Darmstadt 98 ausgerechnet beim Ligarivalen FSV Mainz 05 eingekauft. Die Lilien verpflichteten am Mittwoch den costa-ricanischen Linksverteidiger Junior Diaz (31), der bei den Rheinhessen keine Zukunft mehr hatte. Diaz erhält einen Zweijahresvertrag.

"Junior Diaz wird eine enorme Bereicherung für unser Team sein. Mit seiner Bundesliga-Erfahrung ist er genau einer dieser Spieler, die wir benötigen", sagte 98-Trainer Dirk Schuster.

Bis vor kurzem lief Diaz für sein Heimatland beim Gold Cup in den USA und Kanada auf. Der Linksfuß trug 75-mal das Nationaltrikot Costa Ricas und stand bei der WM 2014 in Brasilien bei allen fünf Spielen auf dem Platz.

Am Montag hatte Mainz den früheren Kölner Sereno unter Vertrag genommen, der zuvor in Darmstadt ein Probetraining absolviert hatte. Dies hatte bei den Lilien für Verstimmung gesorgt. "Wir haben für Mainz die Vorarbeit geleistet", hatte Schuster in der Bild-Zeitung lamentiert.