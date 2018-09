München (SID) - Neuzugang Arturo Vidal hat sein erstes Training beim deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München absolviert. Einen Tag nach seiner Vertragsunterschrift feierte der 28-jährige Chilene am Mittwoch in pinken Schuhen seine Premiere auf dem Trainingsgelände an der Säbener Straße.

Vidal hatte am Dienstag einen Vierjahresvertrag bis 2019 unterschrieben, für den Mittelfeldspieler mussten die Bayern rund 35 Millionen Euro Ablöse an Juventus Turin überweisen. Vidal ist der zweite große Sommer-Transfer der Münchner nach Douglas Costa, der für 30 Millionen Euro von Schachtjor Donezk verpflichtet worden war.