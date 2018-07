Washington (AFP) Die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Christine Lagarde, hat die griechische Regierung zur Zusammenarbeit bei den Verhandlungen über ein drittes Hilfspaket aufgerufen. "Am Ende des Tages zählt, was man macht. Also Taten, keine Bekenntnisse", sagte Lagarde am Mittwoch bei einer online abgehaltenen Pressekonferenz. Die ablehnenden Äußerungen aus Athen über die Beteiligung des IWF an den Verhandlungen bezeichnete sie als "politischen Lärm". Lagarde bekräftigte, dass eine Restrukturierung der griechischen Schulden in den Augen des Währungsfonds "unvermeidlich" sei.

