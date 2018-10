Uberlandia (SID) - Die deutschen U21-Handballer sind bei der WM in Brasilien ins Viertelfinale gestürmt. Das Team von Trainer Markus Baur setzte sich in der ersten K.o.-Runde gegen Argentinien mit 27:18 (12:8) durch und kämpft am Mittwoch (Donnerstag/1.30 MESZ) erneut in Uberlandia gegen Weißrussland um den Einzug in die Vorschlussrunde.

Bester Werfer der defensivstarken Auswahl des Deutschen Handballbundes war Linksaußen Yves Kunkel (HBW Balingen-Weilstetten) mit sieben Treffern. Der 21-Jährige sieht bei seiner Mannschaft noch Luft nach oben: "Wir haben uns schwer getan mit dem argentinischen Torwart und haben viele Bälle verworfen. Aber als den Argentiniern nach der Pause die Luft ausging, haben wir besser getroffen - und am Ende stand ein deutliches Ergebnis."