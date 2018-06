Mumbai (AFP) Bei einem Hauseinsturz in der indischen Metropole Mumbai sind sieben Menschen ums Leben gekommen. Zehn Verletzte Bewohner seien gerettet worden, drei weitere Bewohner würden aber noch unter den Trümmern vermutet, teilte der Katastrophenschutz am Mittwoch mit. Das dreistöckige Gebäude war am späten Dienstagabend bei heftigen Regenfällen zusammengebrochen. Nach Angaben der Behörden lebten mehrere Familien in dem baufälligen Haus in einem Vorort von Mumbai, obwohl dieses als unsicher eingestuft wurde.

