Berlin (dpa) - Die Bundesregierung hat an die Türkei appelliert, den Friedensprozess mit den Kurden wieder in Gang zu setzen. Nach Ansicht von Kanzlerin Angela Merkel hat der Prozess eine große Bedeutung für die Türkei, sagte Vize-Regierungssprecherin Christiane Wirtz. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte den Friedensprozess mit den Kurden gestern für beendet erklärt. Nach mehreren Terroranschlägen mit Dutzenden Toten fliegt die türkische Luftwaffe seit voriger Woche Luftangriffe auf Stellungen der Terrormiliz IS in Syrien sowie der PKK im Nordirak.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.