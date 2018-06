Berlin (dpa) - Was kann es Schöneres geben als Hochsommer und Musik? Nicht nur auf Festivals gibt es im August was auf die Ohren. Ob die Mitbegründer des Punkrock oder die Erfinder des Musikstils "Love Metal" - Wer es laut mag, kommt voll auf seine Kosten. Doch mit The Script oder The Maccabees gibt es auch leichteren Gitarrensound auf deutschen Bühnen.

