Platini kandidiert als FIFA-Präsident

Nyon (dpa) - UEFA-Chef Michel Platini kandidiert für das Amt des Präsidenten im Fußball-Weltverband FIFA als Nachfolger von Joseph Blatter. Er habe einen entsprechenden Brief an die 209 Mitgliedsverbände geschrieben, gab der Franzose am Mittwoch in einer Mitteilung der Europäischen Fußball-Union UEFA bekannt. "Es gibt Zeiten im Leben, in denen du dein Schicksal in die eigenen Hände nehmen musst", sagte Platini. Der Schweizer Blatter wird den Posten beim Wahl-Kongress in Zürich im kommenden Jahr aufgeben.

DFB-Präsident Niersbach sichert Platini "volle Unterstützung" zu

Frankfurt/Main (dpa) - DFB-Boss Wolfgang Niersbach hat UEFA-Chef Michel Platini bei dessen Kandidatur für das FIFA-Präsidentenamt die "volle Unterstützung" des Deutschen Fußball-Bundes zugesichert. "Michel Platini war als Spieler auf dem Platz ein toller Kapitän, steht seit 2007 an der Spitze der UEFA und ist gerade für vier weitere Jahre einstimmig im Amt bestätigt worden. Als Präsident hat er gezeigt, dass er in der Lage ist, eine große Organisation zu führen", sagte Niersbach am Mittwoch in einem Interview auf der DFB-Homepage.

Bayern-Neuzugang Vidal kostete laut Juve 37 Millionen Euro Ablöse

München (dpa) - Bayern Münchens Neuzugang Arturo Vidal hat nach Angaben seinen ehemaligen Vereins Juventus Turin noch mehr Ablösesumme gekostet als bislang angenommen. Wie der an der Börse notierte italienische Fußball-Meister am Dienstagabend bekanntgab, wurde der Mittelfeldprofi für 37 Millionen Euro - zahlbar innerhalb von zwei Jahren - an den deutschen Rekordchampion abgegeben.

DHB-Machtkampf: Außerordentlicher Bundesrat einberufen

Dortmund (dpa) - Angesichts des anhaltenden Machtkampfes innerhalb des Deutschen Handball-Bundes hat der Verband eine außerordentliche Sitzung seines Bundesrates einberufen. Diese solle "der offenen Aussprache und umfassenden Information aller Mitglieder dienen", teilte der DHB mit. Die Sitzung am 8. August in Kassel dient formell der Vorbereitung des außerordentlichen DHB-Bundestags am 26. September.

Florenz bestätigt: Gomez-Wechsel zu Besiktas so gut wie perfekt

Florenz (dpa) - Der Wechsel des deutschen Fußball-Nationalstürmers Mario Gomez vom AC Florenz zu Besiktas Istanbul steht kurz vor dem Abschluss. "Bei Mario und Besiktas ist praktisch alles geklärt, wir erledigen die letzten Formalitäten", sagte Florenz-Manager Andrea Rogg der "Gazzetta dello Sport" zufolge am Mittwoch. Das Management des 30 Jahre alten früheren Bundesligaprofis bestätigte am Nachmittag auf Anfrage, dass es gute Gespräche zwischen Gomez und dem türkischen Spitzenclub gebe, aber noch letzte Vertragsdetails zu klären seien.

VfL-Trainer Hecking: Bisher kein Angebot für De Bruyne

Wolfsburg (dpa) - Trotz vieler Gerüchte liegt dem VfL Wolfsburg bisher keine Anfrage für seinen Starspieler Kevin De Bruyne vor. "Im Moment gibt es kein offizielles Angebot", sagte VfL-Trainer Dieter Hecking am Mittwoch in Wolfsburg. Falls eine Offerte für den belgischen Fußball-Nationalspieler abgegeben würde, "dann werden wir uns damit auseinandersetzen und eine Entscheidung treffen". Der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler besitzt beim DFB-Pokalsieger einen Vertrag bis 2019.

Weltmeister Benedikt Höwedes bleibt Schalke-Kapitän

Gelsenkirchen (dpa) - Fußball-Weltmeister Benedikt Höwedes bleibt in der neuen Bundesligasaison Kapitän des FC Schalke 04. "Benedikt geht voran, er lebt Schalke 04", begründete Cheftrainer André Breitenreiter seine Entscheidung, die der Europa-League-Teilnehmer am Mittwoch veröffentlichte. Der 27-jährige Höwedes geht in seine fünfte Saison als Schalke-Spielführer.

Motorrad-Pilot Bradl löst Vertrag bei seinem Team auf

Berlin (dpa) - Motorrad-Pilot Stefan Bradl muss nach seiner Kündigung mitten in der Saison einen neuen Arbeitgeber suchen. Der MotoGP-Fahrer löste seinen Vertrag mit dem existenziell bedrohten Rennstall Forward Racing auf, nachdem dieser die Teilnahme am nächsten Rennen in Indianapolis abgesagt hatte. Bradls Vater Helmut bestätigte am Mittwoch entsprechende Medienberichte.

Olympiasieger Harting im WM-Aufgebot - Entscheidung am 11. August

Darmstadt (dpa) - Wackelkandidat Robert Harting steht im 66-köpfigen Aufgebot des Deutschen Leichtathletik-Verbandes für die Weltmeisterschaften in Peking vom 22. bis 30. August. Der Diskus-Olympiasieger hat als Titelverteidiger eine Wildcard, nach seinem Kreuzbandriss im vorigen September in dieser Saison aber noch keinen Wettkampf bestritten.