Diamond-League-Erfolg schon sicher: Schwanitz siegt auch in Stockholm

Stockholm (dpa) - Kugelstoßerin Christina Schwanitz hat zum ersten Mal in ihrer Karriere den Gesamtsieg in der Diamond-League geholt. Die Europameisterin gewann am Mittwochabend auch beim Meeting in Stockholm mit 20,13 Metern vor der Amerikanerin Michelle Carter (19,24) und ist damit bereits nach sechs von sieben Wettbewerben nicht mehr vom ersten Platz der Gesamtwertung dieser weltweiten Leichtathletik-Serie zu verdrängen. Um die 40 000 Euro Prämie und den Diamantpokal für diesen Erfolg auch tatsächlich einstreichen zu können, muss Schwanitz allerdings noch beim Diamond-League-Finale am 3. September in Zürich antreten.

Beachvolleyball-EM: Auch zwei-Männer-Duos erfolgreich

Klagenfurt (dpa) - Bei der Beachvolleyball-Europameisterschaft sind zwei deutsche Männerteams erfolgreich gestartet. Die Hoffnungsträger Alexander Walkenhorst/Stefan Windscheif setzten sich am Mittwoch in Klagenfurt mit 2:1 gegen Tobias Winter/Lorenz Petutschnig aus Österreich durch. Jonathan Erdmann/Clemens Wickler (Berlin/Bad Tölz) gewannen gegen die Griechen Georgios Kotsilianos/Nikos Zoupanis mit 2:0. Bei den Damen haben die vier deutschen Duos schon jeweils zwei Gruppensiege verbucht und stehen vor dem Einzug in die nächste Runde.

FIBA suspendiert russischen Basketball-Verband - EM-Aus droht

Moskau (dpa) - Der russische Basketball-Verband ist von der FIBA bis auf weiteres von allen internationalen Wettbewerben ausgeschlossen worden. Der Weltverband reagierte damit auf interne Querelen der RBF. Russlands Verband mit der neuen Präsidentin Julia Anikejewa an der Spitze muss der FIBA-Exekutive in der übernächsten Woche beim Kongress in Tokio Rede und Antwort stehen. "Es ist die Hoffnung der FIBA, dass sich die Situation bis dahin geklärt hat, damit die Suspendierung aufgehoben werden kann", teilte die FIBA am Mittwoch mit.

Mainz 05 gewinnt Testspiel gegen Kloses Lazio Rom

Mainz (dpa) - Der FSV Mainz 05 hat ein Testspiel gegen den italienischen Champions-League-Teilnehmer Lazio Rom und seinen deutschen Weltmeister Miroslav Klose mit 3:0 (1:0) gewonnen. Vor 12 769 Zuschauern im alten Bruchwegstadion schossen Yunus Malli (44. Minute), Jairo Samperio (49.) und Christian Clemens (69.) die Tore für den Fußball-Bundesligisten.

Wasserspringer Punzel/Wolfram im Team-Wettbewerb WM-Elfte

Kasan (dpa) - Die deutschen Wasserspringer bleiben bei der Schwimm-WM in Kasan weiter ohne Medaillen. Im neuen Team-Wettbewerb belegten Tina Punzel und Martin Wolfram Platz elf. Das Duo aus Dresden erhielt am Mittwoch für seine Sprünge 348,95 Punkte. Die Mannschaften mussten jeweils vom Turm und vom Drei-Meter-Brett springen. Erster Team-Weltmeister wurde Großbritannien. Mit 434,65 Punkten lagen Rebecca Gallantree und Thomas Daley vor der Ukraine und China. Es war die zweite chinesische Niederlage im achten WM-Springen von Kasan.

Tennisspielerin Maria gescheitert - Siegemund und Beck weiter

Florianopolis (dpa) - Für die an Nummer eins gesetzte Tennisspielerin Tatjana Maria ist das WTA-Turnier im brasilianischen Florianopolis früh beendet. Die 27-Jährige aus Bad Saulgau scheiterte am Mittwoch im Achtelfinale der mit 250 000 Dollar dotierten Hartplatzveranstaltung mit 3:6, 1:6 an der Spanierin Maria-Teresa Torro-Flor. Dagegen schaffte Laura Siegemund den Einzug ins Viertelfinale. Die 27-Jährige aus Metzingen setzte sich mit 6:3, 6:1 gegen die Bulgarin Elitsa Kostowa durch. Auch Annika Beck aus Bonn kam durch ein 6:1, 6:2 gegen Alize Lim aus Frankreich weiter.