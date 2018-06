Tunis (dpa) – Nach den Terroranschlägen auf Touristen in Tunesien stellt die Bundeswehr dem Land Militärausrüstung für mehr als eine Million Euro zur Verfügung. Das wurde am Rande des Besuchs von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen in Tunis bekannt. Die Streitkräfte erhalten ein schwimmendes Dock für die Reparatur von Booten, eine Barkasse für Patrouillen und fünf Unimog-Kleinlastwagen. Hinzu kommen Helme und Fernrohre. Berlin prüft außerdem, wie man Tunesien bei der Sicherung der Grenze zu Libyen unterstützen kann.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.