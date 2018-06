Los Angeles (AFP) Das ehemalige Topmodel Cindy Crawford produziert eine Fernsehserie über die Modewelt der 80er Jahre. Wie das US-Branchenblatt "Variety" am Dienstag berichtete, geht es in "Icon" um den erbitterten Streit zwischen den Agenturen Ford und Elite um die berühmtesten Models aus der Zeit. Obwohl Crawford damals zu den bestbezahlten Models zählte, spielt die heute 49-Jährige nicht selbst in der Serie mit.

