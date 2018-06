Washington (AFP) Im US-Bundesstaat Florida ist ein Anhänger der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) wegen mutmaßlicher Anschlagspläne festgenommen und angeklagt worden. Der 23-Jährige habe geplant, eine in einem Rucksack versteckte Bombe zur Explosion zu bringen, teilte die US-Bundespolizei FBI am Dienstag (Ortszeit) mit.

