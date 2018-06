Washington (AFP) Die US-Notenbank Federal Reserve zögert die erwartete Zinserhöhung weiter hinaus. Der Offenmarktausschuss der Fed erklärte am Mittwoch, der Leitzins bleibe auf dem Rekordtief von null bis 0,25 Prozent und damit auf demselben Stand wie seit der Finanzkrise Ende 2008. Das für die Geldpolitik zuständige Gremium sprach in seiner Erklärung von einem "moderaten" Wirtschaftswachstum in den Vereinigten Staaten und stellte eine Verbesserung am Arbeitsmarkt fest. Hinweise auf den genauen Zeitpunkt der Zinswende gab die Fed nicht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.