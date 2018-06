München (dpa) - Der ADAC will am Vormittag die Ergebnisse seines Tunneltests 2015 vorstellen. Außerdem will der Automobilclub gut zehn Jahre nach Verabschiedung einer EU-Richtlinie zu Sicherheitsstandards von Straßentunneln ein Resümee ziehen. Um die Jahrtausendwende gab es in Europa mehrere verheerende Tunnel-Unglücke - etwa den Brand im Schweizer Gotthardtunnel im Jahr 2001. Damals starben elf Menschen.

