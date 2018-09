Berlin (AFP) Die Getreideernte in Deutschland wird dieses Jahr deutlich schlechter ausfallen als im Rekordjahr 2014. Die extreme Trockenheit im Frühjahr und Frühsommer sowie die Hitzewelle im Juli seien verantwortlich, teilte der Deutsche Bauernverband (DBV) am Donnerstag in Berlin mit: Viele Getreidebestände seien vorzeitig abgereift. "Gleichzeitig plagen uns immer heftigere Gewitter und Unwetter", sagte DBV-Präsident Joachim Rukwied der "Passauer Neuen Presse" vom Donnerstag. "Wir arbeiten mit Hochdruck an Lösungen, entwickeln Pflanzen, die extreme Wetterbedingungen besser aushalten." Das dauere allerdings zwanzig bis dreißig Jahre.

