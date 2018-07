Düsseldorf (AFP) Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) will einem Bericht zufolge in wenigen Wochen eine Lücke im Kartellrecht schließen. Gabriels Ministerium werde nach der Sommerpause Regelungen vorlegen, die den sogenannten Tönnies-Trick unterbinden, berichtete die "Wirtschaftswoche" am Donnerstag. Mit dem Trick können Unternehmen die Zahlung von Bußgeldern bei Kartellvergehen umgehen. Das Wirtschaftsministerium äußerte sich auf Nachfrage der Nachrichtenagentur AFP zunächst nicht dazu.

