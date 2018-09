Hamburg (AFP) Die Zahl der Übergriffe auf Flüchtlingsunterkünfte in Deutschland ist einem Bericht zufolge höher als bisher vom Bund angegeben. Eine Abfrage von NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung" bei den Bundesländern ergab, dass etwa 30 Straftaten gegen Asylunterkünfte in der Übersicht des Bundes für 2014 nicht auftauchen. Damit läge die Zahl der Delikte für 2014 um bis zu 15 Prozent höher. Das Bundesinnenministerium hatte in der vergangenen Woche die Zahl der Straftaten gegen Asylunterkünfte im vergangenen Jahr mit 198 angegeben.

