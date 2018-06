Frankfurt/Main (AFP) Dank niedriger Treibstoffpreise hat die Lufthansa von April bis Juni dieses Jahr einen deutlich höheren Gewinn erzielt als im Vorjahreszeitraum. Unter dem Strich verdiente Deutschlands größte Fluggesellschaft 529 Millionen Euro, das war dreimal so viel wie im zweiten Quartal 2014, wie die Lufthansa am Donnerstag in Frankfurt am Main mitteilte. Der Gewinn im ersten Halbjahr stieg auf 954 Millionen Euro; im Vorjahreszeitraum hatte ein Verlust von 79 Millionen Euro gestanden.

