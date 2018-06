Frankfurt/Main (AFP) Das moderate Wachstum in der Eurozone setzt sich nach Einschätzung der Europäischen Zentralbank (EZB) in den kommenden Monaten fort. Die wirtschaftliche Erholung werde "voraussichtlich weiter an Breite gewinnen", heißt in dem am Donnerstag veröffentlichten Wirtschaftsbericht der EZB. Ein wichtiger Faktor für das leichte Wachstum ist demnach die lockere Geldpolitik der Zentralbank.

