Düsseldorf (AFP) Beim Anzünden einer Zigarette hat sich eine 79-jährige Bewohnerin eines Düsseldorfer Altenheims unbeabsichtigt selbst in Brand gesetzt und tödliche Verletzungen davongetragen. Ein Pfleger hatte zwar mit einem Pulverlöscher die Flammen in der Kleidung der Frau noch löschen können, wie die Düsseldorfer Feuerwehr am Donnerstag mitteilte. Die 79-Jährige erlitt jedoch so schwere Brandverletzungen, dass sie später in einer Duisburger Unfallklinik starb.

