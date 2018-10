Berlin (AFP) Der Zentralrat der Juden in Deutschland hat sich für die von Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) geplante Reform der Paragrafen zu Mord und Totschlag ausgesprochen. "Formulierungen, die von den Nazis in unsere Gesetzbücher eingeführt wurden, haben dort sicherlich nichts zu suchen", sagte Zentralrats-Präsident Josef Schuster der Internetausgabe der "Welt" vom Donnerstag. Es sei an der Zeit, "Nazi-Terminologien durch Neuformulierungen zu ersetzen, die dem demokratischen Wesen unseres Rechtsstaats würdig sind".

