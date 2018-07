Hannover (SID) - Fußball-Bundesligist Hannover 96 steht vor der Verpflichtung des französischen Offensivtalents Allan Saint-Maximin (18). "Mit dem Spieler und dem Verein sind wir klar", sagte Manager Dirk Dufner dem Kicker: "Jetzt geht es noch um Formalitäten. Im Idealfall stößt er schon am Samstag zu uns."

Saint-Maximin lief bislang für AS St. Etienne auf, wechselte aber im Sommer für fünf Millionen Euro zum AS Monaco. Hannover würde den variablen Angreifer für ein Jahr ausleihen. Kommt das Talent auf eine festgelegte Anzahl an Spielen, verlängert sich der Vertrag um ein weiteres Jahr.