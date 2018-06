Athen (AFP) Der griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras fordert einen außerordentlichen Parteitag seiner Syriza-Allianz im September. Dabei sollten die Delegierten über die Strategie der Regierung entscheiden, sagte Tsipras am Donnerstag vor dem Syriza-Zentralkomitee in Athen. "Ich fordere alle auf, für die Einheit Syrizas politische Verantwortung zu übernehmen", sagte der 41-Jährige. Sollte sich das Zentralkomitee gegen einen Sonderparteitag entscheiden, will Tsipras bereits für Sonntag einen Mitgliederentscheid über das Regierungsprogramm ansetzen.

