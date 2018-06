Los Angeles (dpa) - Ein TV-Interview mit einer genervten Cara Delevingne (22) sorgt weiter für Diskussionen. US-Schauspielerin Whoopi Goldberg wirft dem Model unprofessionelles Verhalten vor.

Wenn du in dem Geschäft bist, dann fragst du dich oft: "Was mache ich hier überhaupt?" Aber du kannst nicht mies mit Leuten umgehen, die einfach nur ihren Job machen", sagte die 59-Jährige am Mittwoch (Ortszeit) in ihrer Talkshow "The View". Das britische Model hatte am Dienstag in einem Live-Interview die Moderatoren der US-Sendung "Good Morning Sacramento" mehrmals auflaufen lassen.

Allerdings kritisierten viele im Netz auch die Fragen des Trios, das seinen Gast fälschlicherweise mit "Carla" anmoderierte. "Es ist herablassend, eine Schauspielerin zu fragen, ob sie das Buch gelesen habe", twitterte etwa "Scrubs"-Star Zach Braff (40). Die Moderatoren hatten wissen wollen, ob Delevingne die Buchvorlage für ihr Filmdebüt "Margos Spuren" gelesen habe oder keine Zeit dafür gehabt habe. Die ironische Antwort des Models: "Ich habe weder den Roman noch das Drehbuch gelesen. Ich habe improvisiert."

Am Ende vermuteten die Moderatoren, die 22-Jährige sei einfach nur müde und beendeten die Live-Schalte mit ihr. "Einige Leute verstehen einfach Sarkasmus oder den britischen Humor nicht", verteidigte Delevingne ihren Auftritt später.

