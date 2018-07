Sydney (AFP) Nach dem Fund eines Flugzeug-Wrackteils, das von der vor über einem Jahr verschwundenen Malaysia-Airlines-Maschine stammen könnte, sind die Gefühle von Angehörigen der Passagiere wieder aufgewühlt. Ihr sei "ein bisschen schlecht" geworden, als sie die ersten Berichte dazu am Fernsehen gesehen habe, sagte Sara Weeks, die Schwester eines neuseeländischen Passagiers des Flugs MH370, der Mediengruppe Fairfax New Zealand. "Wir müssen wissen, was passiert ist."

