Mexiko-Stadt (AFP) Bei einem schweren Verkehrsunfall sind in Mexiko mindestens 24 Pilger ums Leben gekommen. Etwa 200 Menschen nahmen nach Behördenangaben am Mittwochabend im nördlichen Bundesstaat Zacatecas an einer religiösen Prozession teil, als ein Lastwagen in die Gruppe raste. 14 Opfer starben am Unfallort, zehn weitere erlagen später ihren Verletzungen, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Bei dem Lkw hatten offenbar die Bremsen versagt.

