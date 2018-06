Kathmandu (AFP) Drei Monate nach dem schweren Erdbeben sind in Nepal mindestens 16 Menschen durch Erdrutsche infolge heftiger Regenfälle ums Leben gekommen. Dutzende Menschen würden in zwei Dörfern in der westlichen Region Kaski am Fuße des Himalayas noch vermisst, wie die Polizei mitteilte. Rettungsmannschaften suchten in den Geröllmassen nach 32 Menschen. 18 Verletzte wurden in Krankenhäuser gebracht.

